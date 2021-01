Chiellini: “Volevamo riscatto: surclassati dall’Inter. Scudetto? Loro e il Milan li guardiamo se…”

«Volevamo riscattarci dopo la partita contro l’Inter. Anche io mi sono chiesto se sarei stato in grado di giocare la terza di fila». Così Giorgio Chiellini dopo la partita di Supercoppa vinta contro il Napoli. Il difensore bianconero ha sottolineato anche:

-A proposito del ritardo in campionato rispetto a Milan e Inter, Ronaldo ha detto che si può ancora recuperare…

Bisogna stare tranquilli pensiamo a noi, gara dopo gara e a dare continuità ai risultati che è la cosa più importante. Anche la cosa più difficile perché abbiamo cambiato tanto. Se troveremo questa continuità potremo guardare a quello che fanno le due milanesi. Ma adesso non è il caso di guardare la classifica che è falsata pure dalla partita in meno, che speriamo di recuperare più tardi possibile perché vogliamo andare avanti in tutte le competizioni. Godiamoci stasera, poi è importante ripartire con una vittoria in campionato.

-Erano due partite importantissime contro Inter e Napoli: motivazioni le stesse, cosa avete fatto per evitare la prestazione deludente di domenica?

Siamo riusciti ad essere uniti in tutte le fasi. Sicuramente è stato merito nostro. Ma domenica abbiamo trovato una squadra che ci ha surclassati in tutti i duelli. Non è stato semplice. E ci siamo disuniti alla prima difficoltà. Quello l’errore fatto domenica. Una squadra fisica e di qualità come l’Inter, se sei disunito rischi tanto e non li prendi mai. Con il Napoli siamo stati compatti.

(Fonte: Rai1)