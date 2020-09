Sky – Juve su Chiesa: lui dice ok. Accordo con la Fiorentina lontano. Le contropartite…

Federico Chiesa è nel mirino della Juventus. La società bianconera ha fatto la sua offerta alla Fiorentina ma non è stato ancora trovato l’accordo. La Juve ha provato ad inserire Rugani e De Sciglio nella trattativa come contropartite. La società viola però chiede un altro tipo di giocatore. Vorrebbe Demiral che non è in vendita per i bianconeri. Per questo è ancora lontano l’accordo tra i due club e serve riformulare l’offerta. Ormai certo l’ok del giocatore al trasferimento, come riferito da Di Marzio a Calciomercato l’Originale.

(Fonte: Skysport)