Juve, Chiesa salta la sfida col Napoli per infortunio: il comunicato ufficiale

Brutte notizie per l'esterno bianconero, che aveva lasciato anzitempo il ritiro della Nazionale per un problema al flessore

Niente Napoli per Federico Chiesa, che aveva lasciato anzitempo il ritiro della Nazionale per un problema al flessore. Lo ha comunicato la Juventus sul sito ufficiale dopo i controlli a cui si è sottoposto oggi: "Federico Chiesa questa mattina è stato sottoposto presso il J|Medical a risonanza magnetica risultata negativa. Tuttavia, in via precauzionale e in accordo con lo staff tecnico, non sarà disponibile per la trasferta di Napoli", si legge.