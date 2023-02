Cobolli Gigli sulla Juventus: “Vincere l’Europa League sarebbe una possibile soluzione a…”

"Più che mai serve competitività in Europa. Veniamo dal ko di Tel Aviv che ha chiuso in maniera molto negativa la Champions. In Europa League ci sono avversari agguerriti ma la Juventus deve cercare di vincerla, sarebbe una possibile soluzione ai problemi futuri di penalizzazione, tornando così ugualmente in orbita Champions. Questo in una visione ottimistica, da tifoso"