Commisso: “Redbird-Milan, Cardinale fa il bello con i soldi degli altri”

Il presidente della Fiorentina ha parlato del fondo che sta per acquisire il club rossonero e in particolare ha parlato del numero uno atteso in Italia per la firma

Eva A. Provenzano

Le sue dichiarazioni sulle proprietà degli altri club sono sempre molto al limite. Rocco Commisso questa volta ha parlato di Redbird, il fondo americano che sta per acquisire il Milan da Elliott. A La Repubblica, il numero uno della Fiorentina, ha parlato del presidente del fondo, Gerry Cardinale, atteso in Italia per le firme.

«Cardinale fa il bello con i soldi degli altri. Quando si dice che compra il Milan per 1,3 miliardi di euro, quelli non sono soldi suoi. A Firenze, fino all'ultimo centesimo, sono quattrini miei, del mio patrimonio personale, per costruire il nuovo centro sportivo», ha commentato.

(Fonte: La Repubblica)