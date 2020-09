Commisso: “Stadio? Con i soldi di Rocco si fa come dice Rocco. Qualche politico rischia che…”

“I politici si stanno mettendo avanti sullo stadio. Allora io dico: mettete voi i soldi, fate come volete, con i migliori architetti del mondo. Con i soldi di Rocco si fanno le cose come voglio io. Senza stadio si ‘vivacchia’, ho 70 anni e io non sono venuto qui per fare questo: qualcuno si prende il rischio che io perda entusiasmo”.

Lo ha detto il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, in una conferenza stampa per presentare uno studio relativo all’impatto economico in caso di costruzione del nuovo Artemio Franchi.

Commisso ha anche detto che “in America le squadre sono state spostate da uno Stato all’altro. Se fossimo stati li’, la Fiorentina sarebbe stata portata in Svizzera. Questo non lo faro’, ma sono sicuro che con competizione” tra soggetti interessati “qualcuno si sarebbe svegliato”.