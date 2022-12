Condò: “Inchiesta Juve, il vero fronte aperto è questo. L’indagine Uefa…”

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Paolo Condò ha parlato così della situazione di casa Juventus dopo gli ultimi sviluppi

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Paolo Condò ha parlato così della situazione di casa Juve dopo gli ultimi sviluppi:

“L’indagine Uefa è una conseguenza scontata per la Juventus. Partecipa a competizioni nazionali e internazionali sotto leggi Uefa, quindi è normale che si interessi di quanto accaduto. Penso che la questione stipendi col Covid sia centrale, pagati, non pagati, a bilancio o no. Preoccupa più questo delle plusvalenze, è il vero fronte aperto”, le sue dichiarazioni.