Condò: “Juve, credo la panchina di Allegri sia stata in bilico quando…”

In collegamento a Sky Sport, il noto giornalista Paolo Condò ha risposto così sulla panchina di Allegri in casa Juventus: “Allegri-Juve? La sosta va dalla parte dell’allenatore sicuramente. Credo che nelle ore post Monza la sua panchina sia stata in bilico. Il fatto di aver deciso di tenerlo penso possa essere una scelta definitiva, per l’intera stagione. Lì ha rischiato, ora cominceranno a tornare gli infortunati, i famosi giocatori di alta categoria. Per me ora la Juve sta ancora pensando allo scudetto, ma deve fare 7 punti nelle prossime 3. Poi bisognerà vedere in Champions, se resterà l'obiettivo o se lo diventerà l'Europa League", ha detto il giornalista.