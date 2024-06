Conte-Napoli, parla Spalletti: “Tecnico top, mi farebbe piacere se…”

Antonio Conte è ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Così il ct della Nazionale, Luciano Spalletti, ha parlato di lui in conferenza stampa oggi: "Non devo commentare niente di ciò che succede a Napoli: mi fa piacere che riescano a prendere allenatori di un certo livello e valore che sono top, è segno che s'è lavorato per andare a prendere persone top. Mi farebbe piacere rivedere il Napoli... Io sono cittadino napoletano".