Cori discriminatori contro Bakayoko, il Milan: “Valutiamo esposto alla FIGC”

Nota ufficiale della società rossonera pronta a scrivere alla Federazione per cori contro il suo giocatore

Cori razzisti per Bakayoko. Sono stati sentiti a San Siro durante la gara contro la Lazio vinta due a zero dagli uomini di Pioli. In merito è arrivata una nota del Milan: "Sui cori discriminatori all'indirizzo del nostro giocatore, provenienti dal settore ospiti, la società valuta di presentare un esposto alla FIGC".