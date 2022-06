Criscitiello: “Milan? Finimondo se non firma Maldini. Nemmeno in Serie C…”

In casa Milan regna la confusione. In questo momento il mercato è fermo e il futuro di Maldini e Massara è ancora un rebus. Ne ha parlato anche Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, nel suo intervento di questo pomeriggio nel corso di Tutti Convocati: "Maldini? Dev'essere per forza la settimana dell'annuncio, me l'aspetto tra domani e martedì. Altrimenti scoppia il finimondo. Non succede nemmeno in Serie B o in Serie C che i dirigenti che hanno vinto il campionato vadano in scadenza"