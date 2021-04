Roma, Cristante: “Abbiamo sbagliato, c’è poco da salvare. Noi non bravi a…”

Il calciatore della Roma ha analizzato la pesante sconfitta all'Old Trafford contro il Manchester United nella semifinale d'andata

Il calciatore della Roma , Bryan Cristante , è intervenuto in collegamento da Old Trafford ai microfoni di Sky Sport e ha analizzato il pesante ko per 6-2 dei giallorossi in casa del Manchester United nella gara d'andata della semifinale di Europa League :

"Difesa alta? Sì, l'avevamo preparata così. Poi abbiamo commesso degli errori. Ovviamente quando hai quei giocatori contro non puoi concedere niente, che ti fanno subito gol. Chiaro che quando vai sotto e hai voglia di recuperarla poi basta 2/3 episodi finisce così. Sicuramente abbiamo sbagliato. Rivedremo la partita perché non possiamo fare un secondo tempo così e buttare via quello che avevamo fatto di buono. Secondo tempo di cui non c'è niente da salvare. Spogliatoio? Sono cose nostre. Sappiamo cosa dirci dentro. Gli episodi hanno fatto il loro, però poi noi ci abbiamo messo del nostro. Non siamo stati bravi a restare compatti. Sul 2-2 potevamo abbassarci di più e mantenere il risultato. Abbiamo voluto continuare a restare alti e vincerla. Abbiamo sbagliato".