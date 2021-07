Inter-Crotone, Modesto: “Ci siamo confrontati con tanti campioni. Test per la difesa”

L'allenatore della formazione calabrese ha parlato ai microfoni della TV di casa della gara amichevole contro i nerazzurri

Normale che contro campioni del genere cerchi di essere più preciso nelle uscite e fai molta fase difensiva in quei momenti. Però specialmente nel primo tempo gli attaccanti hanno lavorato bene. Dobbiamo lavorare su altre cose perché dobbiamo essere pronti già il 16 contro il Brescia in Coppa Italia. In fase difensiva oggi bene ma dobbiamo dobbiamo essere più attenti in determinate cose. Anche se oggi avevamo di fronte una squadra di altissimo livello come l'Inter. Dobbiamo lavorare tanto per essere pronti per le gare ufficiali e speriamo in qualche innesto e cercheremo di lavorare ancora meglio.