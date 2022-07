Danilo: “Bremer top, Di Maria ha un solo difetto. Obiettivo? Juve deve vincere la Champions”

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Danilo, terzino della Juventus, ha parlato così in vista della nuova stagione

«Sono arrivati giocatori nuovi che portano più qualità ma la cosa fondamentale è la mentalità. Dobbiamo essere arroganti, nel senso buono del termine, per poter vincere le partite e i campionati. Stiamo provando a essere più propositivi e a tenere palla nella loro metà campo. Se sei al top fisicamente e tecnicamente ma non stai bene con la mente in campo diventa tutto più difficile. Siamo molto focalizzati su questo aspetto».