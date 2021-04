Juve, Danilo: “Il primo posto è lontano tanti punti, dobbiamo lottare per la CL”

Il giocatore, dopo la partita contro il Napoli, ha parlato della classifica bianconera

Alla fine della partita contro il Napoli, ai microfoni di Skysport, Danilo - giocatore della Juve- ha anche parlato della classifica. Di quella bianconera in particolare, ma si è riferito anche all'Inter prima in classifica: «Siamo i primi ad essere tristi. Perché se prima avessimo fatto meglio, bastava fare bene questa partita per essere lì a lottare per la testa della classifica», ha sottolineato.