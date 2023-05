De Canio: “Napoli? Rottura con Spalletti creerebbe dispiacere. La tifoseria…”

"Uomini come Giuntoli che sono stati a Napoli da parecchio sentono magari di provare nuove scommesse dopo il raggiungimento di un obiettivo importante. Per Spalletti credo che il discorso sia diverso e il presidente non può esimersi dal valutare certe offerte. Quando in passato ha trattenuto giocatori corteggiati e portato ingaggi in alto per vincere, ha dovuto poi fare marcia indietro. Non credo che il Napoli si farà trovare impreparato dall'addio di qualche giocatore".