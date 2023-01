De Paola: “Condotta Juventus arrogante. La vera domanda è una”

“Partiamo dal prossimo step della giustizia sportiva. Ad esempio alcuni erroneamente credono che il Collegio del CONI può solo controllare la correttezza dell'operato della Corte Federale, non è così. Il CONI può entrare nella sentenza perché se le motivazioni non sono soddisfacenti il Collegio può definire inadeguata tale sentenza. Un altro step fondamentale è capire questo: perché non si è andati ad intercettare i dirigenti delle altre società? Perché solo i dirigenti della Juventus? C’è un’ingiustizia di fondo a cui fa riferimento anche Scanavino. Le intercettazioni chiave sono “interne”, specialmente di Paratici e queste rappresentano la pistola fumante. Siamo sicuri però che questo non sia stato fatto anche da altri? Si cerca sempre l’obiettivo mediatico più grande, questo non assolve la società né i dirigenti però questa parzialità lascia perplessi”

“L’accusa fatta alla Juve è di aver creato un sistema di plusvalenze. Non può essere però il numero a fare la differenza, perché per delle piccole società può bastare solo una grande operazione. Lo abbiamo scritto per anni che le plusvalenze fossero strane, non è una cosa nuova ed è un sistema adottato da tutto il sistema italiano. Suona strano che si punti solo alla prima della classe per dare l’esempio, ma dai una sensazione di ingiustizia palese. La vera domanda in casa Juve però è una: ma tra Andrea Agnelli e John Elkann i rapporti sono sempre stati così trasparenti? Se la Juve ha così tanta disponibile economica e rappresenta un bene anche per l’immagine della famiglia Agnelli, perché non parlarne. Perché non fare un aumento di capitale senza dover appoggiarsi sulle plusvalenze.”