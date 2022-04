Del Piero: “Io presidente della Juve? Ad oggi non c’è niente, no comment”

Intervenuto a Sk ySport, Alessandro Del Piero ha parlato così delle presunte voci che lo vedrebbero come futuro presidente della Juventus

"Arrivabene ha espresso quello che è la situazione. Non c'è stato un secondo fine, sono stato a Torino con i miei ragazzi dell'Academy. Le voci hanno sorpreso anche me, ho incontrato Lapo a Lisbona in un'altra occasione. Non c'è niente, non ci sono incontri segreti o altro. Ho salutato Agnelli, Nedved ed altri ex compagni, continua questo bel rapporto. Se arriva la chiamata per fare il dirigente alla Juve? Mi sembra fuori luogo commentare un'ipotesi che oggi non c'è. Il rapporto che c'è tra me e la Juve è fantastico, indipendentemente da quello che accadrà. Non commento ipotesi".