"Mike Maignan è l'unica notizia positiva in casa rossonera il giorno dopo il ko contro il Liverpool. Il portiere, co-responsabile sui primi due gol (soprattutto sul primo...) ma autore di parate che hanno evitato la goleada, è uscito anzitempo dalla sfida con i Reds a causa di una forte botta alla coscia destra presa da Diogo Jota. Tra l'altro fermato proprio in quell'occasione con un intervento super in uscita. C'era il rischio che il numero 16 dovesse saltare il derby e invece le sue condizioni ieri erano rassicuranti: solo una violenta contusione sopra il ginocchio. Il dolore è quasi sparito e la speranza è che non torni fuori il fastidio alla parte posteriore della coscia destra accusato ner primo tempo. Torriani resta in preallarme, ma Maignan conosce l'importanza della sfida contro l'inter e non mancherà", scrive La Gazzetta dello Sport.