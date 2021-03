De Zerbi arrabbiato: “Alcuni pensano al Sassuolo come terra di passaggio. La prossima…”

L'allenatore, dopo la sconfitta col Toro era molto arrabbiato e ha mandato un messaggio ai suoi. Alla prossima ci sarà la gara contro l'Inter

«L'abbiamo persa per colpa nostra, meritatamente». De Zerbi, dopo la sconfitta subita contro il Torino, è sembrato molto arrabbiato a fine gara e ha indirizzato un messaggio in particolare ai suoi uomini: «Siamo una squadra giovane e i giovani sbagliano più di altri. Nonostante gli venga detto dell'importanza della gara, capiranno da fuori, da panchina o tribuna, sono per migliorare tutti e far crescere tutti, ma il calcio lo metto al primo posto della mia vita e dovrebbero farlo anche loro. Prima di tutte le valutazioni tecnico-tattiche ci sta l'anima per fare questo sport. Sono molto arrabbiato. Qualcuno prende il Sassuolo come terra di passaggio, c'è il rischio che si antepongano gli interessi personali e non si metta in campo qualcosa di più. Ci combatto da tre anni perché non si pensi questo, non è la terra di confine. Il Sassuolo è una società seria, fatta da giocatori seri e bisogna fare tutto nella maniera giusta».