De Zerbi: “Fatto il doppio di tiri in porta dell’Inter. Di Irrati non mi è piaciuto nulla”

L'allenatore del Sassuolo ha parlato alla fine della gara contro i nerazzurri e si è soffermato su possesso palla e arbitraggio

Alla fine della sfida con il Sassuolo, ai microfoni di Sky, ha parlato anche De Zerbi, l'allenatore dei neroverdi. Questa l'analisi della partita: «Abbiamo dimostrato di avere un'identità precisa e andare via senza punti fa male», ha sottolineato. «Una cosa è la partita, una cosa le decisioni arbitrali. Nel primo tempo potevamo fare di più per la mole di gioco fatta. Nel secondo tempo abbiamo fatto il doppio dei tiri dell'Inter in porta. Poi credo che ci sia un rigore netto. Non mi piace Irrati, così non mi piacciono alcuni giocatori. Non lo trovo in forma, ogni volta che lo troviamo non lo è. Non mi è piaciuto niente, dall'inizio alla fine», ha aggiunto il tecnico.