Di Gennaro: “Non può essere questa la Juventus. Allegri scelga velocemente”

L'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro a Maracanà, ieri su TMW Radio, ha parlato di Juve-Milan: "Perché Allegri non ha schierato fin da subito Chiesa? E' migliorato tantissimo dopo l'arrivo dalla Fiorentina, poi è stato decisivo all'Europeo. Non credo sia un problema tattico o di personalità, così come non lo è De Ligt o Kulusevki. Per me è un problema di uomini, di scelte, Allegri farà a novembre le scelte definitive. Credo che a livello difensivo tornerà alla difesa a tre. Questa squadra segna poco, così come i centrocampisti, quindi i gol degli esterni devono essere determinanti. Quindi non deve esserci un problema Chiesa. Servono però scelte veloci da parte di Allegri".