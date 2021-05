Di Gennaro: “Donnarumma? Ecco la cifra giusta. Milan superficiale: a Bergamo…”

Le dichiarazioni dell'ex calciatore e ora commentatore Antonio Di Gennaro sul momento del Milan tra Champions e futuro di Donnarumma

Antonio Di Gennaro, ex calciatore e oggi opinionista, è intervenuto su TMW Radio nel corso della trasmissione 'Maracanà' per parlare dei temi caldi della Serie A. Tra gli argomenti trattati il Milan, reduce dal pari a reti inviolate contro il Cagliari: "Può succedere di sottovalutare l'incontro, il Milan si giocava molto e il Cagliari no. ha peccato di superficialità. Ora rimane una partita ma sarà difficile. Comunque ha messo le basi per il futuro. Certo, se non arrivi in Champions, potrebbe non essere un'annata positiva al massimo. Per me comunque può giocarsela a Bergamo e centrare l'obiettivo che merita".