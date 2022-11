Dionisi: “Pinamonti ha questa qualità specifica. Deve essere bravo a…”

In conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bologna, l’allenatore del Sassuolo Dionisi ha risposto così su Pinamonti

”Un singolo può fare la differenza in un contesto di squadra. Quando le squadre affrontano avversari con marcature a uomo, tante volte bisogna giocare sul riferimento più avanzato e se il riferimento più avanzato non gestisce bene i palloni, allora fatichi a costruire occasioni. Pinamonti in questo è bravo, è una sua qualità e deve essere bravo a migliorare tutte le qualità su cui può lavorare”.