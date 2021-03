Atteggiamento minaccioso contro la panchina del Napoli: a Donnarumma 10mila euro di multa

Multato il portiere rossonero per gli insulti ai componenti della panchina del Napoli ospite a San Siro domenica sera

La partita contro il Napoli ha causato grande nervosismo in casa Milan. Dopo Theo Hernandez che ha platealmente contestato l'arbitro sui social, il giudice sportivo annuncia una multa di 10 mila euro per Donnarumma. La motivazione è questa: "Per avere assunto, al termine della gara, un atteggiamento minaccioso e offensivo nei confronti dei componenti della panchina avversaria. A uno di loro si è rivolto con un'espressione insultante e l'infrazione è stata rilevata dalla Procura Federale".