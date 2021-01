Donnarumma: “Ibra non è turbato da quanto accaduto con l’Inter. L’umore del Milan…”

«L’umore del Milan? Siamo concentrati. Abbiamo un buon umore, abbiamo voglia di ripartire e fare bene, vincere questa partita e continuare il nostro cammino». Donnarumma, portiere del Milan, prima della sfida contro il Bologna, ha parlato ai microfoni di Skysport.

-Dopo il derby con l’Inter si è parlato solo di Ibra, cosa vi aspettate oggi da lui e cosa vi ha detto negli ultimi giorni?

Lui è sempre tranquillo quindi mi aspetto che giochi con tranquillità come sa fare. Non è turbato da quanto accaduto nel derby. Sono cose che accadono in campo, lui è tranquillo e farà bene, ne sono convinto.

-Oggi giochi per Mancini che ti osserva, per Pioli, per Mihajlovic che ti ha lanciato o per te stesso?

Io gioco per il Milan, per vincere questa gara. Come ad ogni partita do il massimo e faccio quello che chiede il mister. Do tutto per la squadra e per i miei compagni e gioco per vincere.

(Fonte: SS24)