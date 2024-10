Roma-Inter, per Dovbyk niente allenamento in gruppo: solo terapie

Il calciatore ha un problema di infiammazione al ginocchio ed è in dubbio per la sfida contro i nerazzurri che arrivano all'Olimpico domenica sera

Tornato malconcio dalle due gare di Nations League disputate con la maglia dell'Ucraina, Artem Dovbyk è in dubbio per la partita con l'Inter. Juric, che ha recuperato Dybala, potrebbe non avere il suo centravanti per la gara contro la squadra di Inzaghi che si giocherà domenica sera all'Olimpico.