Sky – Infortunio Dybala, è lesione al retto femorale: stop di 4/6 settimane

È arrivato l'esito degli esami per Paulo Dybala. Ecco i tempi di recupero per l'argentino, fermatosi con il Lecce

È arrivato l'esito degli esami per Paulo Dybala . L'attaccante della Roma si era infortunato contro il Lecce, tirando il calcio di rigore che ha realizzato. Dopo l'ecografia, la risonanza magnetica di oggi ha confermato la presenza di una lesione muscolare al retto femorale sinistro .

Secondo quanto riportato da Angelo Mangiante a Sky Sport, "stop di 4-6 settimane. Significa rivederlo in campionato nel 2023, ma possibile recupero in extremis per il mondiale".