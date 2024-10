Recupero importante in casa Roma: Paulo Dybala si è regolarmente allenato in gruppo, e contro l'Inter sarà in campo dal primo minuto. Un rientro fondamentale per i giallorossi, come scrive il Corriere dello Sport: "Tre partite su nove giocate oltre i quarantacinque minuti, adesso Paulo Dybala ha bisogno di trovare continuità per poter migliorare la condizione e tornare a essere decisivo. Anzi, essenziale per una squadra che senza di lui ha faticato tanto a trovare i gol".

"Di fatto l'unico ostacolo di Dybala è sempre stato fisico: riuscire a recuperarlo definitivamente - anche gestendolo - alzerebbe il rendimento della Roma e la qualità in campo. In questo avvio di stagione ha realizzato soltanto una rete, su rigore, segnando il peggior avvio dalla stagione 2020-2021. Anche allora un solo gol e qualche problema fisico di troppo. Ora l'Inter. Per il riscatto, per una nuova spinta che può avere il valore di rinascita per lui e per la Roma. Ha segnato cinque gol all'Inter, l'ultimo nel 2021 ha portato alla vittoria dei giallorossi a San Siro: da allora tre sconfitte e tanta delusione. Dybala vuole prendersi di nuovo la Roma sulle spalle per trascinarla in alto e per riscattare questo altalenante (e deludente) avvio di stagione".