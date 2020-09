Roma-Juve, Dzeko argomento del giorno. Fonseca: “È motivato e gioca”. Pirlo: “Purtroppo…”

Edin Dzeko ha fatto parlare di sé anche in questo mercato. Da diverse sessioni si dice che possa lasciare la Roma. Per andare al Chelsea, o all’Inter un’estate o alla Juve in estate. Di lui hanno parlato nelle conferenze stampa che precedono Roma-Juventus, sia Fonseca il suo allenatore che Pirlo. Il tecnico giallorosso ha sottolineato: «Ho parlato con lui diverse volte. È molto motivato, si è allenato bene in questi giorni e giocherà contro i bianconeri. Mi è piaciuto come 9 Mkhitaryan, ma quando abbiamo un attaccante come Edin non ha senso usare il greco come 9. Poi lo faccio se c’è bisogno, ma il nostro attaccante è Dzeko».

L’allenatore della Juve invece ha detto: «È un grande giocatore, lo abbiamo ammirato in tutti questi anni. Sarebbe potuto essere un attaccante della Juve, non è andata a buon fine la trattativa. Rimane un attaccante che stimiamo e che purtroppo sarà un avversario nella gara contro i giallorossi».

(Fonte: SS24)