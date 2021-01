Roma, non rientra il caso: Dzeko si allena a parte rispetto ai compagni

Dopo la discussione con Fonseca, arrivata dopo l’errore in Coppa Italia contro lo Spezia, costata alla Roma la qualificazione ai quarti di finale, Dzeko non era stato convocato per la gara di Serie A. Oggi, hanno spiegato a Skysport, dopo un colloquio con l’allenatore, è tornato ad allenarsi. Ma si sta allenando a parte. Persiste quindi la rottura dell’attaccante giallorosso con il tecnico. Il giocatore, si dice, possa lasciare la Roma in questo mercato.

Ma il tempo stringe, mancano pochi giorni alla chiusura ufficiale della sessione di mercato. Avevano subito tutti parlato di Inter e Juve, ma i nerazzurri non si possono permettere quel tipo di affare e la Juve al momento si è disinteressata ad un’eventuale trattativa.

(Fonte: SS24)