Emerson: “Interesse Napoli fa piacere, Spalletti un amico. Futuro? Scelgo così”

Le parole dell'esterno italiano-brasiliano del Chelsea sul suo futuro: a breve deciderà l'opzione migliore

Emerson Palmieri, terzino sinistro del Chelsea accostato anche all'Inter nelle scorse settimane, ha rilasciato alcune dichiarazioni ad ESPN Brasil, parlando anche dell'interesse del Napoli nei suoi confronti: "Sapere di questo interesse del Napoli fa tanto piacere, è un grande club in Italia e non solo. Sono ancora più contento anche visto quanto poco ho giocato la stagione scorsa col Chelsea. Ho voglia di giocare, di stare in campo, farò di tutto per giocarmi le carte. Ho due anni di contratto con il Chelsea, è un grande club, ho già dimostrato di potermela giocare qui. Vorrei tornare ad essere importante per la squadra come è già accaduto. Non mi interessa il ruolo, sono sempre stato a disposizione dell’allenatore, ma l’anno scorso ho avuto poco spazio e non ho potuto scegliere.