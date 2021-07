Ex Inter, Rafinha torna in Italia? Una squadra di Serie A lo vuole

Il brasiliano, con un passato in nerazzurro, è nel mirino di una squadra italiana in vista della prossima stagione

Il Corriere dello Sport oggi parla di nuovo del possibile ritorno in Serie A di Rafinha. L'ex giocatore dell’Inter, infatti, sta pensando di lasciare il PSG, con il quale ha un contratto fino al 2023 e potrebbe finire al Sassuolo. Costo del cartellino: 10 milioni di euro. Non si tratta della prima scelta dei neroverdi, ma sicuramente di un giocatore monitorato con grande attenzione, come riportano anche i media spagnoli.