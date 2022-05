L’ex Milan Braglia: “Davanti all’Inter per due motivi. Pioli miglior allenatore”

Le considerazioni dell'ex rossonero a proposito della squadra che ora sembra più accreditata alla vittoria del tricolore

A TMW Radio, durante Maracanà Show, è intervenuto l'ex portiere Simone Braglia: "Il Milan è avanti all'Inter perché ha una continuità e un progetto che nasce prima della pandemia. Ha avuto un processo tecnico che ha coinvolto tutta la società, soprattutto il reparto tecnico. Per me il miglior allenatore del campionato è Pioli, considerate le pressioni che ci sono in una piazza come Milano".