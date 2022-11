Fagioli, parla il fratello: “Disse no a Inter, Milan e United per la Juve: vi racconto”

"Quando era nelle giovanili della Cremonese ha detto no al Manchester United: non si sentiva pronto per lasciare l’Italia. E per la Juve ha preferito declinare l’interesse dell'Inter, con cui fece un provino, del Milan e dell'Atalanta: la fede bianconera di Nicolò ha prevalso su tutto". A svelare questi retroscena, nell'intervista concessa a Tuttosport, è Alessandro Fagioli, fratello del centrocampista in rampa di lancio in casa Juventus.