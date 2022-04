Ferrara: “Milan non pensi alla sconfitta con l’Inter, in Serie A sono ad un punto”

L'ex bianconero ha parlato della partita dei rossoneri

Ciro Ferrara, prima della partita del Milan contro la Lazio, ha parlato della lotta per il campionato nel suo commento per DAZN: «Cosa deve fare la squadra di Pioli per tenere testa all'Inter? Non c'è tempo di pensare alla Coppa Italia, questa è un'altra competizione. I rossoneri sono ad un punto dal Milan e cercherà di risuperare i nerazzurri. La Lazio ha subito all'Olimpico solo due sconfitte. Sarà una bella sfida perché entrambi le squadre vogliono i tre punti».