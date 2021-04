Ferrero: “Ora sanzioni contro Inter, Juve e Milan. Sempre votato contro Agnelli”

Duro attacco del presidente della Samp contro Agnelli: "Se andiamo dietro a gente con il delirio di onnipotenza non andiamo da nessuna parte"

Redazione1908

"Agnelli? Ho sempre votato contro di lui, non gli sono mai andato dietro. In un momento cosi' complicato fa una cosa del genere? Io non ho parole. Se andiamo dietro a gente con il delirio di onnipotenza non andiamo da nessuna parte". Cosi' il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero intervistato a Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" va all'attacco del presidente della Juventus sul progetto della Superlega.

"Io rimango allibito perche' secondo me Andrea e' una brava persona. Non so che disegno abbia in mente e non so se sia stato trasportato da qualche idea".

E su possibili sanzioni nei confronti dei club che avevano inizialmente aderito aggiunge: "Me lo auguro. Il danno non e' mio ma degli italiani. Abbiamo una persona di spessore come presidente della Figc: lui sapra' come fare. Gravina e gli organi preposti a questo giudizio sapranno cio' che si deve fare".