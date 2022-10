Fiorentina, Italiano contro l’Inter col dubbio Cabral-Jovic: ma la sorpresa può essere…

"E allora l’ex Real Madrid (Jovic, ndr) fa parte del gruppo anti Inter, ma questo non significa che farà anche parte dell’undici di partenza: con un solo allenamento “vero” è presumibile che vada in panchina e il posto di riferimento in attacco sia di Cabral. Una mezza sorpresa sarebbe il serbo dentro e il brasiliano fuori, una sorpresa completa (con effetti a livello psicologico soprattutto per Cabral) se Italiano decidesse una terza volta l’opzione Kouame là davanti nel tridente come già fatto contro Verona e Atalanta (e l’ex Anderlecht meglio di tutto rende da esterno). Tridente che ovviamente con Cabral (o Jovic) in campo sarà completato da Nico Gonzalez e il succitato Kouame, altrimenti dall’argentino e Ikoné".