Fonseca: “Dzeko? Vediamo settimana prossima. Ci sono state tante speculazioni”

Paulo Fonseca, alla vigilia della partita contro il Verona, ha parlato di quanto accaduto nei giorni scorsi con Dzeko. L’attaccante bosniaco è stato ad un passo dall’addio: i giallorossi lo hanno anche proposto all’Inter per uno scambio con Sanchez. Il tecnico ha dribblato l’argomento. Questo è quanto ha detto: «Quando tornerà in gruppo? Capisco la vostra curiosità, ma non voglio parlare adesso di questo tema. Vediamo la prossima settimana. Se Pellegrini è adesso il capitano? Non è il momento di parlare neanche di questo. Dobbiamo essere concentrati sulla gara di domani. Un confronto con il giocatore? Ci sono state tante speculazioni alle quali non voglio contribuire. Bisogna pensare alla partita, sarà importante vincere. Il Verona è una grande squadra. Come ha vissuto la sua squadra la vicenda? Non ho bisogno di parlarne. Possiamo invece vedere come la squadra ha giocato con lo Spezia».

(Fonte: pagineromaniste.com)