«Non voglio influenzare ovviamente anche perché le mie parole verrebbero poi ricondotte. Il mio auspicio è che il Milan vinca il derby e che resti Fonseca. Mi permetto da dire da milanista, uscendo anche dalla domanda, che credo che nella difficoltà del momento i milanisti siano oggettivamente frustrati dal fatto che l'Inter in questo momento è più forte. Questo ha amplificato il dispiacere dei tifosi rossoneri. Altrimenti non ci sarebbe una spiegazione sul perché dopo un quinto posto sul campo non è stato detto nulla e dopo un secondo posto c'è stata invece contestazione», ha sottolineato.