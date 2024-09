Condò: “Inter, contro il City hai un merito. Derby? Fonseca sotto esame”

Paolo Condò, su Skysport, ha parlato della prestazione dell'Inter contro il Manchester City. «È ripartita sempre e ha impedito che la pressione del City diventasse asfissiante ed è stato il merito dell'Inter che ha fatto una grande partita. Le prossime due partite di Champions sono sicuramente alla portata della squadra nerazzurra, contro Stella Rossa e contro Young Boys. E vincendole volerebbe in classifica. L'Inter deve inseguire entrambi le cose, la CL e il campionato, non deve vincerle per forza, ma seguirle entrambe», ha sottolineato.

Il giornalista si è soffermato anche sul derby e in particolare de Milan ha detto: «La gara con l'Inter ultima spiaggia per Fonseca? Credo che sarà sicuramente sotto esame perché è sicuramente deludente il suo rendimento tecnico fino a questo momento. Questa è la squadra che arrivata seconda l'anno scorso e ha aggiunto giocatori dove mancavano, come davanti alla difesa, Fofana è in difficoltà, ci sono Morata e Abraham in più e lui ha fatto bene col Liverpool».