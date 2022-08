Gasbarri: “Juventus? Con Depay e Paredes nettamente candidata al titolo”

“Nell’ultimo periodo oltre all’acquisto di Kostic da parte della Juventus non c’è stato molto. Penso però che dopo questa prima giornata verranno definite altre trattative in entrata e in uscita. Il Napoli dovrebbe chiudere per Ndombele dal Tottenham, mentre per quanto riguarda Emerson Palmieri, che faceva molto gola alla Lazio, si potrebbe accasare in Francia”.