Gasperini: “Sapevamo di non poter lottare per scudetto. Ma arbitri un disastro”

Il tecnico dell'Atalanta, dopo il pari in casa con la Salernitana, ha sottolineato gli errori che a detta sua hanno penalizzato la sua squadra

La partita tra Atalanta e Salernitana è finita 1 a 1. Alla fine Gianpiero Gasperini, ai microfoni di Skysport, ha parlato di arbitri e ha sottolineato: «Un disastro quest'anno. Non dovete farlo dire a noi, avete le immagini e se volete tirarle fuori le tirate fuori. Ma di tantissime partite. Poi viene fuori di ieri, quello del gol in fuorigioco di Acerbi, e fate su un polverone. Sono mesi che non parlo più di questi aspetti. Trovo esagerato quello che abbiamo subito. Non avremmo mai potuto lottare per lo scudetto, lo sappiamo e lo abbiamo detto dall'inizio. Ma l'Atalanta è stata pesantemente penalizzata. Ognuno si è fatto il suo regolamento, ci sono state giustificazioni su tutto pur di spiegare le scelte sbagliate fatte. Nel calcio, se togli la certezza dei regolamenti, almeno in tante cose, si perde di credibilità».