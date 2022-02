Atalanta, Gasperini: “Zapata ha risentito dolore. Pensare meno alla classifica e…”

L'allenatore nerazzurro si è soffermato anche su un episodio non valutato come tocco di mano dall'arbitro prima del gol del Cagliari

Non sappiamo ancora su Zapata, in un'azione nel rialzarsi ha sentito il riacutizzarsi del problema, vediamo come sta nei prossimi giorni.

Abbiamo fatto un primo tempo costruendo male, con mediocre qualità. Anche senza che il Cagliari ci impensierisca, abbiamo fatto troppo poco su tiri e passaggi. Nel secondo tempo con l'espulsione di Musso abbiamo perso le distanze, abbiamo pareggiato ma abbiamo dimostrato di avere problemi in diversi ruoli. Dobbiamo rimettere la testa a posto senza tanti altri pensieri cercando di essere una squadra, perché oggi siamo stati troppo brutti. Non siamo stati capaci di fare qualche cosa per recuperare. Abbiamo dimostrato troppa pochezza. Dobbiamo pensare meno alla classifica e fare prestazioni migliori. Questa di oggi è una brutta prestazione sul piano qualitativo, non sul piano dell'atteggiamento. Sul piano atletico non ci sono problemi. Poi siamo rimasti in dieci e le partita è stata compromessa. Facciamo troppe frittate in troppe partite e questo ci leva qualcosa.