Gasperini: “Tutta Italia tiferà Atalanta? E’ orgoglio, siamo come la Nazionale e speriamo di…”

“Tutta l’Italia tifera’ per noi? E’ una cosa che ci riempie d’orgoglio e ci da’ una carica in piu’. Siamo un po’ come la Nazionale, speriamo di rappresentarla bene”. Gian Piero Gasperini è consapevole della responsabilita’ dell’Atalanta, unica italiana nella Final Eight di Lisbona.

“Dietro ci portiamo anche tante emozioni e tante motivazioni, in campo contano tecnica, qualita’, ma ci potranno comunque essere utili – osserva a Sky Sport il tecnico della Dea – C’e’ soddisfazione per essere qui e dovessimo passare il turno sarebbe ancora piu’ grande. Abbiamo avuto un pizzico di fortuna, con la concomitanza di certi risultati, soprattutto il pari fra Shakhtar e Dinami Zagabria che ci ha permesso di rimanere in corsa, ma siamo stati capaci di pareggiare col City, abbiamo battuto la Dinamo e poi siamo andati a vincere in casa dello Shakhtar per poi battere due volte il Valencia. Abbiamo avuto un po’ di fortuna ma i risultati li abbiamo fatti”.