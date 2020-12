Atalanta, Gasperini: “Forte concentrazione e risultati notevoli”. E ‘dimentica’ il Papu Gomez…

Alla vigilia della sfida contro il Bologna, l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato del caos degli ultimi giorni con il caso Gomez, che non nomina nelle possibili scelte per il reparto avanzato.

Come ha protetto la squadra dal caos?

“I giocatori hanno una forte concentrazione su quello che dobbiamo fare in campo, fuori ci sono delle eccezioni che possono togliere l’attenzione su quello che abbiamo fatto sul campo. I giocatori poi spostano l’attenzione su ciò che dobbiamo fare in gara, abbiamo avuto risultati notevoli negli ultimi dieci giorni”.

Ilicic o Muriel?

“È una scelta che devo fare oggi alla ripresa degli allenamenti, è una partita vicina a quella con la Roma. Ilicic, Muriel, Malinovskyi, Miranchuk, Zapata, abbiamo tanti giocatori davanti”.