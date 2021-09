Gasperini: “Episodi sempre e solo nella stessa direzione. Ma in Italia si fa silenzio”

Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa, ha attaccato a testa bassa sui presunti errori arbitrali nei confronti dell'Atalanta

"Sia col Bologna che con la Fiorentina abbiamo raccolto un solo punto, ma abbiamo fatto molto di più degli avversari. Ma sapete qual è stato il mio pensiero. Si cerca di archiviare e far passare sotto silenzio ma ci sono stati episodi molto pesanti per noi che purtroppo, in Italia, si ripetono abbastanza spesso e sempre nella stessa direzione. Poi noi attacchiamo e giochiamo, ma le gare sono fatte da episodi. In queste ultime due partite negli episodi siamo stati sfortunati, diciamo così".