Gasperini: “Inter e Milan con il Napoli le più forti in A. Tutti pensavano…”

Su Skysport l'allenatore dell'Atalanta ha parlato delle prossime due partite in campionato contro le due milanesi

«Tutti gli anni non abbiamo come obiettivo iniziale lo scudetto, la CL o l'Europa. Cerchiamo sempre di capire cosa possiamo fare sfidando le squadre. Ad ogni partita cerchiamo di capire quanto possiamo essere competitivi. La mia sensazione è che quest'anno ci siano tante squadre, non solo quelle in primo piano, che si sono rinforzate in modo notevole, in grado di togliere punti a tutte. Sarà un campionato equilibrio in cui si potrà arrivare dalla metà classifica in un attimo alla zona europea». Dopo la vittoria per due a uno sul Sassuolo, Gasperini - tecnico dell'Atalanta - ha parlato degli obiettivi della sua squadra e ha aggiunto: «In questo momento non abbiamo la statura di una squadra che può arrivare tra le prime quattro. Ma possiamo trovarla giocando, migliorando soprattutto l'aspetto tecnico. Dicono che non siamo in condizione e facciamo fatica. Ma noi teniamo il ritmo. Dobbiamo essere più bravi tecnicamente per essere competitivi. Questo dirò ai miei giocatori».