RIVALI/ Napoli, Gattuso: “Gare ravvicinate con Torino e Inter? Valuteremo la stanchezza”

Dopo l’impresa sfiorata col Barcellona, il Napoli di Gattuso guarda ai prossimi impegni. Azzurri attesi da Torino, in campionato, e Inter, in Coppa Italia. Queste le parole del tecnico a proposito dei prossimi impegni:

Grande dispendio di energie con il Barcellona, poi ci sarà anche l’Inter. Col Torino in casa c’è bisogno di una sollecitazione mentale? “Da parte mia e dello staff c’è l’esigenza di far scendere in campo chi è al 100% per una gara difficile, giochiamo con una squadra fisicamente molto molto forte, deve giocare chi può battagliare perché ci sarà da battagliare per le loro caratteristiche”.

Qualcuno la preoccupa come tenuta? “La squadra era molto stanca, ieri abbiamo lavorato in palestra per farli recuperare, oggi prepareremo la partita, domani chi scenderà in campo deve stare al 100% mentalmente e fisicamente”.