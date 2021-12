Milan, Gazidis: “San Siro speciale, ma necessario avere coraggio. Il nuovo stadio…”

Le parole dell'amministratore delegato del club rossonero a proposito del progetto che sembra esser decollato nelle ultime settimane

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club su diversi temi in queste ore. In particolare, sullo stadio ha detto: "Nuovo impianto a Milano? Capisco i dubbi, perché San Siro è un luogo speciale, ma è necessario avere coraggio. I sentimenti esistono e non si possono mettere in discussione. Le memorie di San Siro ci saranno per sempre, nessuno potrà cancellarle, è impossibile. Ogni lega nel mondo che ha avuto successo lo ha fatto costruendo nuovi stadi, con un'esperienza incredibile e inclusiva per i tifosi. Vedo un futuro brillante, è necessario solamente avere coraggio: creare nuovi stadi è un passo fondamentale se vogliamo essere ancora al vertice del calcio nel mondo. La nuova area di San Siro sarà un nuovo cuore per Milano, non è solamente un progetto calcistico, ma anche una visione per tutta la città, una città moderna, inclusiva, che guarda avanti con coraggio".